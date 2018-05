Renovatie bruggen Uiterweg in voorbereiding

Aalsmeer – De gemeente werkt aan een plan voor de renovatie dan wel vervanging van alle bruggen in de Uiterweg. Om iedereen hierbij te betrekken is een klankbordgroep opgericht. Deelnemers van deze groep zijn diverse bewoners (via buurtvereniging Ons Aller Belang), ondernemers (via OA en SAWP) en andere belanghebbenden.

Afgelopen jaar is nader onderzoek verricht naar de staat van de bruggen en de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden. Een onderzoek naar een mogelijke verhoging van enkele bruggen loopt nog.

Tijdens het onderzoek naar alle bruggen bleek de draagkracht van de Aardbeienbrug onder de toegestane waarde is. Hierdoor mocht zwaarder verkeer en hulpdiensten geen gebruik meer maken van de brug.

Versterking onder Aardbeienbrug

Om dit probleem op te lossen heeft de gemeente direct versterkingen aangebracht onder de brug. Op deze manier kan het wegverkeer weer veilig gebruik maken van de brug. Helaas is hierdoor de doorvaarthoogte voor boten tijdelijk lager geworden. Om dit duidelijk te maken aan het vaarverkeer zijn borden geplaatst om de gewijzigde situatie aan te geven.

Omvaren

De gemeente streeft er naar in 2019 te beginnen met de werkzaamheden aan de bruggen. Tot zo lang blijft het dus omvaren voor een groot aantal boten. Veel boten zijn nu namelijk te hoog en kunnen niet meer onder de verlaagde Aardbeienbrug doorvaren.

Foto: Nels de Vries. Borden aan Aardbeienbrug voor vaarverkeer.