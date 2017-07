Reizen met één ticket door regio Amsterdam

Amstelland – Met het Amsterdam & Region Travel Ticket (A&RTT) worden toeristen in de regio Amsterdam nu in staat gesteld om moeiteloos met één ticket te reizen. Toeristen kunnen met dit ticket reizen door de hele regio met álle vormen van openbaar vervoer. Het reisproduct is uniek, gebruiksvriendelijk en draagt bij aan de spreiding van bezoekers vanuit Amsterdam over de regio. Bovendien wordt er met dit ticket een volledig aanbod van ov-tickets voor toeristen geboden dat aan de wens van de internationale bezoeker voldoet.

De tickets zijn het resultaat van een unieke samenwerking tussen verschillende ov-bedrijven en overheid: NS, GVB, Connexxion, EBS, Amsterdam Marketing, Metropoolregio Amsterdam en Vervoerregio Amsterdam.

Balans in de regio

Eén van de doelstellingen uit de Strategische Agenda Toerisme 2025 van de Metropoolregio Amsterdam is om de groei van het toerisme te faciliteren en de balans tussen bewoners, bezoekers en bedrijven te borgen. Met het A&RTT kunnen internationale bezoekers eenvoudig in de regio reizen en toeristische trekpleisters buiten Amsterdam bezoeken. Zo zorgt dit reisproduct voor een positieve bijdrage aan de balans in zowel stad als regio.

Volledig aanbod

Er zijn drie verschillende soorten tickets verkrijgbaar: een ticket om te reizen naar en door de stad, een ticket voor de hele regio en een ticket voor heel Nederland. Zo kunnen internationale bezoekers met dit gebruiksvriendelijke product makkelijk reizen met trein, bus, tram, metro en veerdiensten.

Op Schiphol zijn onlangs zes speciale ‘Travel Ticket-automaten’ geplaatst. De tickets zijn verkrijgbaar in de vier bagagehallen en op Schiphol Plaza. Ook op Amsterdam Centraal is de eerste kaartautomaat geplaatst in de OV-servicewinkel aan de IJ-zijde. Er volgen binnenkort vier andere automaten die geplaatst worden bij de verschillende opgangen naar het busstation.