Regioburgemeesters te gast in De Kwakel en Uithoorn￼

Regio – Vrijdag 15 maart ontving burgemeester Pieter Heiliegers van Uithoorn zijn collega-burgemeesters uit Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Ouder-Amstel, Diemen, Haarlemmermeer en De Ronde Venen. Samen brachten zij een bezoek aan het innovatieve Kwakelse bedrijf Lgem Synalgae. Elk jaar is één gemeente uit de regio aan de beurt om een programma samen te stellen. Het gezelschap bezoekt in de ontvangende gemeente een toonaangevend bedrijf en er is gelegenheid om informeel bij te praten.

Op 15 maart was het dus de beurt aan de gemeente Uithoorn om de ‘burgemeesterskring’ te ontvangen. Voor het bedrijfsbezoek was gekozen voor Lgem Synalgae aan de Achterweg 65 in De Kwakel. Zij bieden high tech systemen voor het kweken van algen op elke schaal. Mogelijk dé oplossing voor voedselschaarste. Ook bieden algen een alternatief voor toepassing van bijvoorbeeld palmolie en andere fossiele oliën. De burgemeesters kregen van directeur Bas Swildens een indrukwekkende presentatie te zien over het bedrijf. Zijn collega Sander Hazewinkel verzorgde een rondleiding door de Kwakelse kassen.

Burgemeester Heiliegers: “Ik ben er trots op dat zo’n bedrijf in De Kwakel gevestigd is. Zij staan wereldwijd bekend om hun innovatieve systemen voor het kweken van algen.” Directeur Bas Swildens gaf aan het zeer op prijs te stellen dat de burgemeesterskring op bezoek kwam. “Het was goed om de burgemeesters van onze regio’s -en Uithoorn in het bijzonder- te informeren en met hen te discussiëren over onze toekomst. We zijn er trots op om een visitekaartje van de Kwakel te mogen zijn.”

Foto: Patrick Hesse/ VisionQuest