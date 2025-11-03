Regen regeerde op braderie Raadhuisplein

Mijdrecht – Het Raadhuisplein en omgeving had zaterdag 1 november moeten bruisen van leven, geur, kleur en geluid. Met ruim 45 kramen vol ambachtelijke producten, handgemaakte creaties en seizoensgebonden lekkernijen was alles aanwezig voor een feestelijke braderie. Alles, behalve het publiek.

De regen viel gestaag, de wind blies de geur van versgebakken stroopwafels richting lege straten en de enige drukte was te vinden bij de koffiekraam; niet vanwege de koffie, maar omdat die onder een afdak stond.

“Je hoopt op een gezellige drukte, maar vandaag was het meer een oefening in zen en doorzettingsvermogen”, verzuchtte een standhouder. “Ik heb meer gesproken met mijn buurvrouw van de kraam naast me dan met klanten.”

Regen regeerde op het Raadhuisplen in Mijdrecht. Foto: Wilco de Vries.