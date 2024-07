Regen en zon tijdens rolstoel-vierdaagse

Door Hermie van Laar

Aalsmeer – Helaas moest de eerste dag van de jaarlijkse rolstoel-vierdaagse van het Kloosterhof op het laatste moment door de vele regenbuien afgelast worden. Maar, woensdag 17 juli kon de groep met 17 deelnemers en familie en vrienden wel starten. Het was zelfs prachtig wandelweer. Ook liepen vrijwilligers van Stichting SAM ( van het rolstoelwandelen en duofietsen) mee. De eerste wandeldag ging via Aalsmeer Zuid naar het Seringenpark. Onderweg is bij het Pompplein een koffie en thee stop gehouden. Bij terugkomst was er limonade en ijs.

Donderdag is de groep door de Hornmeer en langs de Westeinderplassen gewandeld en gerold, er is over de pier gelopen. Ook na de tweede wandeldag werd de groep opgewacht met limonade en ijs, want het was behoorlijk warm.

Omdat voor vrijdag een hittegolf was voorspeld werd besloten om deze dag de route in te korten, net als wat gedaan werd bij de Vierdaagse in NIjmegen. De groep is daarom begonnen met gezamenlijk wat te drinken in het restaurant van het Kloosterhof. Daarna werd gestart, met muziek, aan de derde en laatste dag. Na een klein rondje door de wijk werden de deelnemers door veel vrienden en familie binnengehaald, onder de vrolijke begeleiding van de pianist van het zorgcentrum, en met gladiolen, bloemen en niet te vergeten met een medaille. De dit keer rolstoel-driedaagse is afgesloten met een hele gezellige muzikale middag met een hapje en een drankje. “Het zijn weer geweldige dagen geweest”, aldus alle deelnemers.

Foto’s: aangeleverd