Rega ‘Toots’ Dauna steelt de show

Aalsmeer – In de sfeervolle ambiance van het Flower Art Museum, tussen de bloemenkunst, werd afgelopen zaterdag 17 september een bijzonder jazzconcert gegeven. De Mike del Ferro Group bracht een ode aan Toots Thielemans, de enkele jaren geleden overleden mondharmonicaspeler zou dit jaar 100 geworden zijn. Pianist Mike del Ferro had voor dit eerbetoon aan Thielemans een speciale gast meegenomen en wat voor een! Een fantastische mondharmonicaspeler. Rega Dauna is zijn naam en hij stal de show met zijn ongekende talent. Wie zijn ogen dicht deed, dacht even dat Toots zelf een concert gaf. Terecht klonk na ieder nummer applaus en kreeg de band bij het einde van het concert een staande ovatie van het publiek. Het concert werd georganiseerd door de stichting KCA.