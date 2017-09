De Redball Express trok veel bekijks

Wilnis. Mede dank zij het fraaie nazomerweer trok de intocht van de Redball Express in Wilnis veel bekijks. Meer dan vijftig voertuigen van Keep Them Rolling hadden zich zo rond 12 uur verzameld op het parkeerterrein naast de Willisstee. Met uitzondering van pantserwagens en tanks waren er tal van verschillende typen voertuigen met bestuurders in passende kleding en uitrusting te bezichtigen die allemaal de Tweede Wereldoorlog als hun oorsprong hebben. Veel originele jeeps, met vaak de bewapening er op, ondersteunings- en hulpvoertuigen, rodekruiswagens, wagens voor personenvervoer, trucks, GMC’s, oude legermotorfietsen, waaronder die van het merk Harley Davidson en noem maar op, werden met belangstelling bekeken. Vragen aan de ‘ bemanningen’ werden keurig en in detail beantwoord. Op het evenement kwamen heel wat mensen af. Het geheel werd omlijst door passende muziek en liedjes uit de oorlogsjaren waaronder natuurlijk die van Vera Lynn. In het speelwoud naast de brandweerkazerne werden diverse wapens gedemonstreerd in de vorm van ‘schietoefeningen’ (met losse flodders). Daaronder automatische wapens van Duitse, Engelse en Amerikaanse origine uit die tijd. Ook daar stonden rijen mensen die op veilige afstand werden gehouden. Kortom het geheel was goed georganiseerd.

