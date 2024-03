Rappen met Baas B in Bilderdijkhof

Uithoorn – In Wijkcentrum Bilderdijkhof maken en luisteren de vele bezoekers regelmatig muziek, maar de beats van een rap hoor je er niet vaak. Dat was vorige week wel anders: Bart Zeilstra, ook bekend als de Nederlandse rapper Baas B, verzorgde de workshop ‘Rappen als een Baas’. Vanuit zijn persoonlijke verhaal en ervaring ging hij samen met de deelnemers aan de slag. Dat deed hij heel inspirerend en enthousiast. Natuurlijk konden de aanwezigen ook genieten van livemuziek, waaronder de nummer 1 hit ‘Het land van…’

Delen is helen

Het thema van de workshop was ‘Delen is helen’, verwijzend naar een nummer van het album ‘Die Goede Nieuwe Tijd’ van Baas B. Dit nummer gaat over het delen van ervaringen en gevoelens. Bart deelde zijn ook eigen verhaal met daarin hoogte- en dieptepunten. ‘Als je jezelf laat zien, maak je veel meer verbinding’.

Na een heldere uitleg gingen alle aanwezigen aan de slag met woorden, rijm en uiteindelijk het schrijven van een rap rondom het thema dankbaarheid. Moeilijk? Bart: ‘Voor rap hoef je niet te kunnen zingen, als je tot vier kunt tellen is dat genoeg!’ Met de aanwijzingen van rapper en psycholoog Zeilstra lukte het haast iedereen een rap te schrijven, die op een ‘beat’ kon worden uitgevoerd. Bart had voor iedereen tijd om mee te denken en mee te rijmen en er ontstonden mooie gesprekken en teksten.

Aan het eind van de workshop volgde natuurlijk de uitvoering: iedereen, jong en ouder, die een rap heeft geschreven heeft deze laten horen. Het was een prachtige middag en het rappen met Baas B zorgde voor veel plezier en verbinding. Na afloop is er nog een hele tijd nagepraat in het wijkcentrum.

Rap als middel voor verbinding

Bart Zeilstra ontwikkelde eerder workshops voor jongeren. Bart: ”Een belangrijke manier om te gaan met mentale problemen is het bespreekbaar maken van en praten over gedachten en emoties. Een krachtige manier om jezelf te uiten en een verhaal te vertellen is rap. Daarnaast is rap één van de populairste muziekgenres onder jongeren. Met dit als gegeven en op basis van mijn ervaring als rapper in de muziekwereld en als psycholoog in de jeugdzorg, heb ik een workshop ontwikkeld om jongeren te helpen. Psychologie en muziek komen samen, waarbij rap wordt ingezet als middel om verbinding te maken. “

De workshops blijken ook bij volwassenen en senioren een groot succes.