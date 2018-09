Raad op bezoek bij Mediaverdi

Aalsmeer – Afgelopen vrijdag 14 september brachten de gemeenteraadsleden van Aalsmeer een werkbezoek aan familiebedrijf Mediaverdi aan de Oosteinderweg 107. Dit werkbezoek was op uitnodiging van Greenport Aalsmeer. Het werkbezoek begon met een presentatie van Greenport Aalsmeer die bestaat uit 16 partijen (bedrijfsleven, kennisinstellingen, onderwijs en overheid) die samenwerken aan één missie: het versterken van de internationale concurrentiepositie van sierteelt.

Bereikbaarheid en logistiek

Aansluitend was er ruimte voor discussie en konden er vragen worden gesteld over de thema’s; innovatieversnelling, aansluiting arbeidsmarkt- onderwijs, bereikbaarheid en logistiek, imago en positionering van de sector, duurzaamheid (energie) en ruimte.

Meer dan 100 jaar

Tijdens de rondleiding in de kassen van de familie Buis werden diverse vragen gesteld door de raadsleden. Die kregen zo een goed beeld van de activiteiten van het bedrijf dat al meer dan 100 jaar in Aalsmeer is gevestigd. Daarnaast werd duidelijk wat het bedrijf in de loop der jaren aan ontwikkelingen heeft meegemaakt en ook hoe gemeentelijke besluitvorming en ook besluitvorming vanuit andere overheden invloed heeft gehad.

Werkbezoeken

Het was een geslaagde kennismaking van de leden van de raad met het sierteeltbedrijf dat anjers en seringen kweekt. In 2018 zal de raad nog een aantal werkbezoeken brengen en ook in 2019 gaat de gemeenteraad naar bedrijven om de contacten te versterken en kennis te vergaren.

Foto: Eigen foto Mediaverdi