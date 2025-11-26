Raad kiest voor zorgvuldige route rondbestemmingsplan Vinkeveense Plassen

De Ronde Venen – De gemeenteraad van De Ronde Venen heeft donderdagavond 20 november ingestemd met een motie die moet zorgen voor een zorgvuldig en juridisch stevig proces rond een mogelijk reparatiebesluit voor het bestemmingsplan Vinkeveense Plassen. Met de motie wil de raad eerst volledig zicht krijgen op de juridische procedure, voordat er opnieuw besluiten worden genomen.

Op 13 mei werd het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld. Daarbij zijn enkele wijzigingen opgenomen, onder andere over bouwrechten bij Botshol en de bouwmaten van blokhutten. Volgens VVD en D66 hebben deze wijzigingen ongunstig uitgepakt voor sommige legakkereigenaren, waarop zij begin september een reparatiebesluit aankondigden. Ronde Venen Belang waarschuwde echter dat nieuwe ingrepen het dossier opnieuw kunnen open-breken en voor extra onrust en risico’s kunnen zorgen.

48 beroepsschriften

Inmiddels zijn er 48 beroepsschriften ingediend bij de Raad van State. De inhoud daarvan is nog niet bekend. Dat maakt volgens meerdere fracties repareren op dit moment ingewikkeld: zonder inzicht in de beroepen bestaat de kans dat een aanpassing leidt tot een ‘wezenlijk ander plan’. De Raad van State kan in dat geval een streep door het hele zetten, wat jaren vertraging zou betekenen.

Motie

Het CDA diende daarom een motie in die het college vraagt om eerst de beroepsschriften te analyseren en onafhankelijk juridisch advies in te winnen. Alle opties blijven daarbij open: zowel repareren als afwachten blijft mogelijk. De raad wil volledig geïnformeerd worden voordat er opnieuw besluiten worden genomen. De motie kreeg steun van D66, VVD, Seniorenpartij enCU-SGP. De tweekoppige fractie van LEF stemde verdeeld, vanuit Ronde Venen Belang stemde alleen raadslid Marcelle Buitendam voor.

Initiatiefnemer Rody van der Pouw-Kraan (CDA) noemt de gekozen aanpak een stap richting rust en duidelijkheid: “Tussen haast en angst hebben we gekozen voor stabiliteit en zorgvuldigheid. Eerst zeker weten, dan pas besluiten. Zo voorkomen we dat inwoners en ondernemers jarenlang in onzekerheid blijven zitten.”

De komende periode worden de beroepsschriften in kaart gebracht en volgt juridisch advies. De raad verwacht voor de zomer van 2026 duidelijkheid over de mogelijke vervolgstappen. De definitieve uitspraak van de Raad van State wordt in 2027 verwacht.

Op de foto: Initiatiefnemer Rody van der Pouw-Kraan (CDA). Foto: aangeleverd.