Raad en wethouder blijven strijden tegen overlast Schiphol

Uithoorn – De geluidsoverlast van Schiphol is voor inwoners van Uithoorn en De Kwakel de afgelopen jaren flink toegenomen. Tot grote onvrede van de gemeente. Wethouder Ferry Hoekstra en de Raadswerkgroep Schiphol zetten zich dan ook actief in om de overlast voor inwoners te beperken. Dit doet de gemeente op verschillende manieren. Wethouder Hoekstra: “We kijken altijd waar en op welke manier we hier het beste op kunnen inzetten.”

Luchtvaartdebat Tweede Kamer

Dat doet de gemeente dus ook met lobbywerk in de Tweede Kamer. Als het gaat over Schiphol, neemt de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) namelijk de belangrijkste besluiten. In aanloop naar het luchtvaartdebat eind oktober sprak wethouder Ferry Hoekstra daarom met verschillende Tweede Kamerleden.

“In deze gesprekken vroegen wij specifiek aandacht voor de situatie in Uithoorn en De Kwakel. Zo drongen we aan op het verminderen van het gebruik van de Aalsmeerbaan, als secundaire baan. En benadrukten we het belang van isolatiemaatregelen. Door deze gesprekken hebben drie fracties tijdens het debat aandacht gevraagd voor onze situatie, en vragen gesteld aan de minister. Nu hopen we op vervolgacties in het komende tweeminutendebat en de stemming die daarop volgt,” aldus de wethouder.

Compensatie

In de gemeente Uithoorn bevindt zich ook een handhavingspunt. Dit handhavingspunt 25 werd in 2023 opnieuw overschreden. Dit betekent dat de geluidsoverlast voor de gemeente groter was dan toegestaan. De gemeente heeft daarom bij het ministerie van IenW opnieuw aandacht gevraagd voor de nadeelcompensatieregeling. Deze regeling biedt compensatie aan huishoudens in de buurt van een handhavingspunt waarvan de geluidsnorm is overschreden.

Hoewel compensatie prettig kan zijn, benadrukt wethouder Hoekstra dat dit slechts een doekje voor het bloeden is. “Het is goed voor de mensen die dit ontvangen, maar het staat niet in verhouding tot de ervaren overlast, ook voor andere mensen in onze gemeente. Wat we willen, is minder overlast”. IenW heeft laten weten bezig te zijn met een regeling voor de overschrijding van 2023. Begin 2025 wordt meer duidelijk over de adressen die in aanmerking komen. En hoe bewoners een aanvraag kunnen indienen.

Handhaving ILT

Ook heeft de gemeente een brief gestuurd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over de overschrijding van het handhavingspunt. Deze brief heeft geleid tot een afspraak met de Inspecteur-Generaal van de ILT. Wethouder Ferry Hoekstra en de Raadswerkgroep Schiphol gingen samen met hem in gesprek. Raadswerkgroeplid Els Gasseling “Het was een goed gesprek. Wij hebben onze zorgen kenbaar gemaakt. ILT constateert ook dat handhavingspunt 25 in 2023 is overschreden, maar kan nu geen actie ondernemen. Dat komt omdat anticiperend handhaven nu het beleid is. Dit betekent dat als de vliegtuigen vertrekken en landen volgens het afgesproken baangebruik, dat er niet kan worden gehandhaafd.”

Raadswerkgroeplid Leonie de Boer: “De gemeente wil dat ILT wél gaat handhaven op het overschrijden van de norm. En zij zien zelf ook die noodzaak. De gemeente onderzoekt op dit moment welke (juridische) stappen hiervoor mogelijk zijn.”

Groot onderhoud Buitenveldertbaan

In de zomer van 2025 staat groot onderhoud gepland aan de Buitenveldertbaan waardoor deze baan niet kan worden gebruikt. De gemeente verwacht mogelijk extra overlast door dit onderhoud. Om mogelijke overlast te voorkomen of te verminderen, werkt de gemeente samen met andere gemeenten in de Bestuurlijke Regio Schiphol (BRS). Deze gezamenlijke aanpak zorgt voor meer impact, omdat het vraagstuk niet alleen gemeente Uithoorn, maar meer gemeenten raakt.

Vragenlijst

Raadswerkgroeplid Judith Beuse: “Als gemeente blijven we ons inzetten voor een leefbare omgeving met minder overlast. Uw mening helpt daarbij. In september en oktober vroegen wij naar uw mening over Schiphol. De vragenlijst hierover is door ruim 1600 inwoners ingevuld. Wij zijn deze resultaten aan het analyseren. De antwoorden zijn belangrijk om de argumenten voor minder overlast en een betere leefomgeving voor alle inwoners van Uithoorn te onderbouwen. Zodra de resultaten bekend zijn, wordt het rapport gedeeld met de raad en met inwoners.”

Foto: gemeente Uithoorn