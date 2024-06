Qui Vive sluiten stokstaartjes training af met diploma

Uithoorn – Afgelopen zondag was alweer de laatste hockeytraining voor de ruim 50 stokstaartjes (kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud) van dit voorjaarsblok bij hockeyclub Qui Vive.

Acht weken lang maakten de kinderen op zondagochtend spelenderwijs kennis met hockey, of hebben ze verder geoefend met wat ze al eerder hadden geleerd. Een deel van deze groep was namelijk al bekend op Qui Vive omdat ze in voorgaande blokken ook hadden meegedaan bij de stokstaartjes. Naast de bekenden waren er ook weer vele nieuwe gezichten, veel ook met vriendjes of vriendinnetjes.

Wat hebben ze het allemaal goed gedaan en wat was het weer genieten om alle stokstaartjes de afgelopen weken met zoveel plezier op het veld te zien staan. De kinderen hebben tijdens de trainingen veel oefeningen in circuitvorm doorlopen zodat ze spelenderwijs met allerlei hockeyoefeningen in aanraking kwamen. Dit alles onder begeleiding van trainsters uit de eigen jeugd van Qui Vive, en onder toeziend oog van vele ouders die gezellig (en vaak vol trots) langs de lijn stonden te kijken.

Laatste training

Na afloop van deze laatste training was er naast limonade ook voor alle Stokstaartjes een welverdiend diploma. Na de limonade, mochten de kinderen met hun groepje en trainster naar voren komen waar zij onder luid applaus een mooi diploma en een lekker ijsje in ontvangst mochten nemen.

Bij deze feestelijke afsluiting werden ook alle jeugdtrainers van de zondagochtend (Sam, Esmee, Emma, Alex, Marieke, Yara, Athena en Chanaya), de mascotte (Julius) en coördinator Virginia in het zonnetje gezet want zonder de inzet en het enthousiasme van deze (jeugd)leden zijn er geen Stokstaartjestrainingen. Qui Vive is ontzettend blij met alle jeugdtrainers die zich, naast alle vaste trainers, in het weekend en/of door de weeks zo inzetten om de jeugd te leren hockeyen.

In september starten de stokstaartjes met het najaar blok. Opgeven kan door middel van een mailtje te sturen naar: stokstaartjes@quivive.nl. Ook voor vragen kunnen jullie hier terecht.

Foto: aangeleverd