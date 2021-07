Provincie wil minimale impact datacenters op omgeving

Regio – De provincie Noord-Holland wil het meest duurzame en innovatieve datacenterknooppunt van Europa worden. Zij stelt daarom strenge eisen aan de komst van nieuwe datacenters. Alleen op specifieke bedrijventerreinen in Amsterdam, Haarlemmermeer, Diemen en Hollands Kroon kunnen nog nieuwe datacenters worden gevestigd. Buiten deze gebieden zijn nieuwe datacenters niet mogelijk. Dat staat in de concept-datacenterstrategie die Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben vastgesteld.

Gedeputeerde Economie Ilse Zaal: “We willen dat de impact van datacenters op het landschap, de energievoorziening en het watergebruik minimaal is: dat datacenters voorzien in eigen duurzame energieopwekking, dat de restwarmte (in de omgeving) wordt benut, de gebouwen circulair zijn ontwikkeld en landschappelijk goed zijn ingepast. Kortom: de datacenters in onze provincie zijn koplopers op het gebied van energie en innovatie. Deze ambitie betekent hard werken voor alle betrokken partijen. De ambitie is groot en de uitdagingen zijn even groot als complex. We willen en kunnen dit bereiken, samen met de betrokken gemeenten, waterschappen en niet in de laatste plaats de sector zelf.”

Stevige basis

Digitalisering heeft een omvangrijke en groeiende impact op de provincie Noord-Holland, zowel voor inwoners als voor bedrijven. Deze ontwikkeling zorgt voor toenemend dataverkeer en vraagt een stevige digitale infrastructuur. Datacenters zijn daarvoor noodzakelijk. De datacenterstrategie zet in op een stevige basis voor groeiende digitale economie.

Afspraken

Het wordt verder verplicht dat de gemeenten waar datacenters zich nog kunnen vestigen met de provincie afspraken maken over de manier waarop de datacenters worden ingepast in het landschap en het gebruik van energie, water en het benutten van restwarmte. Met de datacentersector worden aanvullende afspraken gemaakt over duurzaamheidsprestaties. Via vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt aangestuurd op naleving van de regels in bestemmingsplannen en op het gebied van milieu. De concept-datacenterstrategie wordt met meerdere partijen besproken. Eind 2021 stellen Provinciale Staten een definitieve datacenterstrategie vast.