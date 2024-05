Lentemarkt Vinkeveen

Vinkeveen – Op zaterdag 11 mei zal voor de derde maal de Lentemarkt in Vinkeveen worden georganiseerd. Deze zaterdag, één dag voor Moederdag, zullen de ondernemers inspelen door hun leukste spulletjes aan te bieden op deze vrolijke Vinkeveense Lentemarkt.

Het idee is geboren in de Coronatijd omdat alle plaatselijke ondernemers het erg zwaar hebben gehad en wel wat extra steun konden gebruiken. Door een Lentemarkt te organiseren, kort voor Moederdag, wil de organisatie met name de kleine ondernemers een hart onder de riem te steken.

De eerste en tweede editie zijn bijzonder goed ontvangen en dat merkt de organisatie met name aan het aantal aanmeldingen in 2024, deze is meer dan verdubbeld!! Inmiddels hebben zich ruim 70 kraamhouders ingeschreven. De Lentemarkt is bedoeld voor alle ondernemers uit de Ronde Venen. Inmiddels zijn er ook diverse aanmeldingen van buiten onze gemeente. Er is speciaal gelet op de verscheidenheid, ofwel iedere kraam is uniek. De kinderen kunnen hun moederdagkado komen knutselen, is er smincken en een bungee- jump.

De markt is van 10.00 tot 16.00 uur op het Tuinderslaantje en een groot gedeelte van het Boeiplein in Vinkeveen. Op deze manier is de Lentemarkt goed zichtbaar voor alle inwoners en komen de winkeliers/ ondernemers ook goed tot hun recht. Naast de kraamhouders zal ook Scouting de Eliboe weer aanwezig zijn om plantjes te verkopen voor het goede doel. Daarbij maken wij gebruik van de faciliteiten van Dorpshuis de Boei middels een terras.