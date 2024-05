Zomerse voorstellingen door jarige Rijzenspelers

Rijsenhout – De Rijsenhoutse toneelvereniging bestaat dit jaar 80 jaar en dat moet gevierd worden. Naast de twee gebruikelijke voorstellingen in het voor- en najaar, geeft de jarige Rijzenspelers een extra cadeautje met een derde zomerse voorstelling in de openlucht. In de door leden geschreven voorstelling ‘Midzomer op de Wasdom’ neemt het publiek niet zoals gebruikelijk plaats op een stoel van Dorpshuis De Reede, maar verplaatst het zich in de open lucht van scène naar scène. In verschillende scènes spelen bijna alle leden en wat gastspelers een rol.

Maak kennis met Rudi Bloemenbach, vroeger een gevierd zanger, die zich tegenwoordig schuilhoudt in een caravan. Of kijk mee met een groep vrienden waar de verhoudingen na een incident uit het verleden wat zijn opgeschud. Misschien wilt u wel een bod doen tijdens de inboedelveiling die op het terrein wordt gehouden? Ook komt een managementteam buiten haar comfortzone voorbij.

‘Midzomer op de Wasdom’ is een vrolijke, kleurrijke en feestelijke voorstelling voor het hele gezin. Het terrein waar de voorstelling plaatsvindt bevindt zich op en om het terrein van Kindcentrum Westwijs aan de Drakenstraat ter hoogte van nummer 40 in Rijsenhout. Parkeren kan in de omgeving, op de fiets komen wordt aangeraden.

Alle scènes zijn beloopbaar, ook als u wat minder goed ter been bent. Op alle speellocaties zijn voldoende zitplaatsen aanwezig. De voorstellingen worden gegeven op 1, 2, 7 en 8 juni en beginnen om 19.30 uur. Zondag 2 juni is een matineevoorstelling. Deze start om 14.30 uur. De entree is 12,50 euro per persoon. Kaarten zijn via de website te bestellen: www.rijzenspelers.nl

Foto: Toneelvereniging de Rijzenspelers hangt slingers op voor 80-jarig bestaan. Foto: aangeleverd