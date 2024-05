4 mei Herdenking: “Vanavond ben ik stil”

Door Joke van der Zee

Kudelstaart – Het regende tijdens de 4 mei herdenking zaterdagavond en dat was eigenlijk wel toepasselijk. Of het de Kudelstaarters ervan weerhield om naar het Propeller-monument te komen is nog maar de vraag, want de herdenkingsplaats stroomde langzaam vol zaterdagavond voor acht uur. Kleurige paraplu’s zorgden voor een contrast met sombere gedachten die onvermijdelijk zijn wanneer je aan de wreedheid van oorlog denkt. Gevoelig waren de gedichten die basisschoolleerlingen voordroegen. “Vanavond ben ik stil” en “Mensen raken mensen kwijt”, waren regels die bleven hangen, gesproken door misschien wel de vierde of vijfde generatie na de Tweede Wereldoorlog. Juist als kinderstemmen over verschrikkingen van oorlog vertellen komt het besef van de zinloosheid ervan hard binnen.

Het thema van deze herdenking was ‘Vrijheid vertelt’ en daar sloot het verhaal van Jelle Buisma goed bij aan. De grootvader van de lokale PvdA-politicus was de bekende schoolmeester Buisma in Aalsmeer-Oost. Zijn lessen waren een doorn in het oog van Duitsgezinden en daar werd zelfs de nsb-burgemeester Kolle voor ingelicht. Die stelde een nsb-meester aan maar Buisma kon wel aanblijven. Buisma gaf mee dat elke keuze een consequentie heeft. Bij uitsluiting van mensen geldt dat eveneens, ook al begint dat met iets kleins. “Daar moeten we voor waken”, zei hij. “Hoe we met elkaar omgaan maakt daarin verschil. Woorden doen ertoe!”

Woorden zetten iets in beweging maar om precies acht uur viel alles stil, want het enige dat nog meer indruk maakt dan woorden is stilte.