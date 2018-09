Proost op de Huiskamer van Aalsmeer!

Aalsmeer – Enorm was de belangstelling voor de officiële opening van De Oude Veiling afgelopen zaterdag 15 september. De opening werd verricht door burgemeester Jeroen Nobel samen met kinderburgemeester Hannah. Hun ‘muziekgeroffel’ werd bezegeld met (kinder)champagne. Proost op De Oude Veiling! En dat deden daarna velen. De hele dag kwam het bezoek op en aan en waren er lovende worden over de metamorfose van het tot Huiskamer van Aalsmeer omgetoverde voormalige veilinggebouw.

Officiële sprekers bij de opening waren wethouder Wilma Alink van Cultuur en voorzitter Bernt Schneiders van de Stichting Leefomgeving Schiphol. Het publiek werd met muziek van de Slagwerkgroep Bovenkerk welkom geheten. De opening werd opgefleurd door cliënten van Ons Tweede Thuis die een regen van bloemblaadjes deden neerdalen op alle gasten.

Workshops en optredens

De hele middag was er van alles te zien te beleven en te doen. De bezoekers konden genieten van optredens van vrouwenensemble Davanti, het Aalsmeers Saxofoon Kwartet en de groep Dance Vision van SV Omnia. Ook waren er demonstraties rolstoeldansen en stijldansen en trakteerde de theatergroep van Ons Tweede Thuis op ‘De Ontmoeting’. Het Cultuurpunt verzorgde voor kinderen workshops dj, ballet, graffiti, keyboard en circus, de jeugdige bezoekers mochten op ontdekking in het gebouw middels een speurtocht en de bibliotheek organiseerde de Prentenboekenstad.

Kunstroute

De Oude Veiling was ook onderdeel van de Kunstroute Aalsmeer en hier kon kennis gemaakt worden met de creativiteit van cliënten van Ons Tweede Thuis en met de portretten van bekende inwoners door Wim Keessen. Al met al een geweldige dag met gevarieerde presentaties, die beëindigd kon worden met een drankje en een hapje in de horeca van De Oude Veiling en dankzij het mooie weer is hier veel gebruik van gemaakt. De Huiskamer van Aalsmeer is een feit. Nu maar hopen dat inwoners hun weg naar deze ontmoetingsplek blijven maken!

Foto: www.kicksfotos.nl