Primeur: eerste testtram op de Uithoornlijn

Uithoorn – Woensdag 23 augustus reed de allereerste testtram over het nieuwe spoor door Uithoorn en legde succesvol het hele tracé vanaf het opstelterrein tot aan halte Uithoorn Centrum af. Een mijlpaal: vanaf nu rijden er tot de zomer van 2024 met regelmaat testtrams door Uithoorn. Sinds juni 2023 wordt er volop getest bij de Uithoornlijn, zoals de bovenleiding en de bijbehorende systemen. Voor de omgeving was dit niet altijd zichtbaar maar daar komt nu verandering in. De eerste testrit over het nieuwe tracé is dan ook een hoogtepunt voor de vele betrokkenen.

“Eigenlijk werken we met de aannemer al sinds 2020 aan de Uithoornlijn. Dat dan nu zo’n drie jaar later de eerste tram over het nieuwe spoor rijdt, is een absolute mijlpaal. Daar hebben we samen met ons projectteam, Dura Vermeer en alle betrokken partijen de afgelopen jaren keihard naar toegewerkt”, vertelt projectmanager Marieke Hietbrink.

“Het betekent overigens niet dat ons werk er al op zit”, vult ze aan. “Ondanks dat de testperiode is gestart zijn we nog volop bezig met afrondende werkzaamheden en het testen van systemen. Vanaf februari 2024 leidt GVB zo’n 250 personeelsleden op voor dit traject: van trambestuurders tot medewerkers Service & Veiligheid en Verkeersleiding.” Door al die verschillende onderdelen duurt het testen tot zomer 2024.

Opvallende verschijning

De gekleurde 15G-tram in de huisstijl van de Uithoornlijn kan dus nu steeds vaker worden gespot. Ook in Uithoorn. De tram is een opvallende verschijning die vooral (jonge) verkeersdeelnemers, voor wie de tram in het lokale verkeersbeeld nieuw is, moet attenderen op zijn komst. Dit natuurlijk naast de standaard waarschuwingsonderdelen zoals de bel, knipperlichten en spoorbomen.

De week van de Uithoornlijn: focus op veiligheid

Tijdens de hele testperiode staat veiligheid voorop. “Om die reden organiseren we van 30 oktober tot en met 3 november de week van de Uithoornlijn. Een week waarin we veiligheidslessen geven op basisscholen die in de buurt van de tramlijn liggen”, weet Marieke te vertellen. Ook andere basis- en middelbare scholen in Uithoorn krijgen informatie en een lespakket aangeboden waarmee leraren en leerlingen aan de slag kunnen. Daarnaast worden bewoners en weggebruikers tijdens de hele testperiode herhaaldelijk en op verschillende manieren geïnformeerd over de komst van de tram. Van nieuwsberichten in de plaatselijke krant, borden langs de weg en milieuvriendelijke graffiti bij overwegen, die overigens vanzelf weer verdwijnt. “Deze acties maken deel uit van een publiekscampagne om bewustwording en veiligheid met betrekking tot de komst van de tram te benadrukken”, licht Marieke toe.

Rij vanaf zomer 2024 mee!

Alle testritten vinden om veiligheidsredenen zonder passagiers plaats. In de zomer van 2024 gaat de Uithoornlijn rijden mét passagiers. Vanaf dat moment vormen de Uithoornlijn en Amstelveenlijn samen de Amsteltram. De eerste regionale tramverbinding van en naar Amsterdam.