Prijs voor Miny Gersen, ‘topscorer’ in EK-wedstrijd Nieuwe Meerbode

Aalsmeer – Op de middag dat het Nederlands vrouwenvoetbalteam uitgeschakeld werd tijdens de Olympische Spelen was er toch iets te vieren bij Miny Gersen thuis. De Hornmeerbewoonster scoorde namelijk het beste in de EK-wedstrijd die de Nieuwe Meerbode organiseerde. Door andere grote sportwedstrijden zoals de Spelen en eerder de Tour de France ligt het EK al weer een poosje achter ons maar de redactie vergeet natuurlijk niet om de ‘topscorer’ van de wedstrijd in het zonnetje te zetten.

Miny Gersen voorspelde juist dat Italië het EK voetbal zou winnen. Bovendien koos ze Wijnaldum als topscorer én waren haar voorspellingen voor het aantal doelpunten, zowel ‘overall’ als het Nederlandse aandeel, de beste van het gehele deelnemersveld. Miny vulde in dat in totaal 139 doelpunten zouden worden gemaakt. Dat waren er 140, dus zeer goed voorspeld! De voetballiefhebster had gedacht dat Nederland 11 goals zou scoren; dat waren in werkelijkheid iets minder, 8. Al met al kwam Miny als beste uit de bus.

Terwijl de foto vrijdagmiddag 30 juli wordt gemaakt moesten de Nederlandse dames hun verlies nemen in Tokyo. Maar Miny kon toch een lach tevoorschijn toveren voor de lens; ze is blij met de mooie waardebon van 100 euro en gaat samen met haar man nog wel een aantal andere Nederlandse ‘toppers’ aanschouwen op de Spelen. Ze dragen de sport altijd al een warm hart toe, in het bijzonder wielrennen en waterpolo. Zowel Miny als haar man doen bovendien elk jaar mee met de wedstrijden in de Nieuwe Meerbode, het Tourspel en het EK- (of WK-)spel. Haar man won al eens een mooie prijs in het Tourspel en nu is het de beurt aan Miny, die echt wel kijk op het voetbalgebeuren heeft. Vroeger heeft zij gehandbald, laat de van huis uit Twentse weten. “Dat was nog wat want ik was voor FC Twente en mijn man natuurlijk niet”, lacht Miny. Inmiddels is het stel meer dan 50 jaar woonachtig in de Hornmeer en viert Miny binnenkort haar 75e verjaardag. Still going strong, deze twee sportliefhebbers. Gefeliciteerd met de prijs!