Aalsmeer – Op vrijdag 27 december verschijnt de allerlaatste editie van de Nieuwe Meerbode Aalsmeer in 2019. In deze weer ‘dikke’ krant wordt onder andere teruggekeken op het afgelopen jaar met een uitgebreid jaarverslag. Een tipje van de sluier: Het jaar 2019 was een goed feestjaar met mooie evenementen en met veel jubileums van zowel verenigingen als van de leden zelf. Ook een jaar van grootse nieuwigheden en/of renovaties en er was natuurlijk de wisseling van de wacht bij de (kinder)-burgemeesters. Alvast veel leesplezier.

Het team van de Nieuwe Meerbode wenst iedereen prettige kerstdagen en een ‘leesgraag’ en gezond 2020!