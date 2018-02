Presentaties clubleden bij Fotogroep Aalsmeer

Aalsmeer – Maandagavond 13 februari was een interessante clubavond voor Fotogroep Aalsmeer. Drie leden hielden een presentatie/lezing over waar zij mee bezig zijn (geweest).

Zo vertelde Jan Kohl over zijn passie voor pinhole fotografie. Eerst kreeg men een korte uitleg over de werking en daarna een demonstratie van de zelfgemaakte ‘apparatuur’. En prachtige resultaten! Verbazend hoe je zonder lens, maar met slechts een heel klein gaatje in een camera afdekdop, zulke bijzondere foto’s kunt maken.

Workshops

Daarna hield Margot Aartman een presentatie over de workshops die zij het afgelopen jaar heeft gevolgd. Portretfotografie, Nachtfotografie, Macrofotografie en nog wat andere disciplines kwamen aan bod. Aan de hand van de foto’s werden wat tips en trucs doorgegeven.

Instantograph van Lancaster

Na de pauze was de beurt aan Petra van Dijk, die De leden meenam in het proces van foto’s maken met een Instantograph van Lancaster. Daar komt nog heel wat geduld en vakmanschap bij kijken! Van het prepareren van de glasplaten, tot de belichting, scherpstelling en het ontwikkelen, Petra weet hier inmiddels erg veel van, maar leert nog altijd bij. Petra scant de glasplaten in en bewerkt deze dan en drukt de foto’s daarna zelf af. Maar wat een bijzondere en mooie resultaten (zie collage).

Drie verschillende lezingen, maar alledrie heel interessant. Het was erg leuk om te zien waar leden mee bezig zijn en hoe zij zich nog altijd blijven ontwikkelen.

Macrofotografie

Op 26 februari is de interne competitie, dit keer met thema Macrofotografie. De leden beoordelen elkaars foto met punten. Na de pauze worden de winnaars bekend gemaakt en worden de foto’s uitgebreid besproken.