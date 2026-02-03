Presentatie toekomstbestendige woonbuurt Kreekpark

Mijdrecht/Wilnis – Wilnis maakt zich op voor een groene en toekomstgerichte uitbreiding: Kreekpark, de nieuwe woonbuurt in De Ronde Venen waar naar een eerste indruk dorpse sfeer, eigentijds wonen en volop ruimte voor groen samenkomen. Tijdens een drukbezochte informatiemarkt op donderdag 29 januari in Het Spoorhuis in Mijdrecht maakten geïnteresseerden kennis met de plannen voor deze bijzondere ontwikkeling.

De bijeenkomst werd georganiseerd door BPD|Bouwfonds Gebiedsontwikkeling en Blauwhoed, de initiatiefnemers achter Kreekpark. Bezoekers kregen een uitgebreide toelichting op de opzet van de wijk en op thema’s als woonsferen, groenvoorziening, mobiliteit en parkeren en spelen en ontmoeten. Ook praktische onderwerpen zoals de planning, het proces en de verdeling van de deelplannen kwamen aan bod. Daarnaast werden voor het eerst de woningschetsen van de eerste twee verkoopfases – De Hoven fase 1 en De Hoven fase 2 – getoond.

Kreekpark, bekend als De Maricken II, wordt een groene, speels opgezette woonwijk met ongeveer 650 woningen, verdeeld over tien fases. De wijk biedt een breed en inclusief woningaanbod: 30% sociale huur, 15% middenhuur, 5% betaalbare koop en 50% vrije sector koop.

Divers aanbod

De woningen zijn geschikt voor starters, gezinnen, doorstromers en levensgenieters. Het aanbod is divers: van huurappartementen en middenhuurwoningen tot rijwoningen, twee-onder-een-kapwoningen, vrijstaande woningen en levensloopwoningen. In Kreekpark komen géén koopappartementen. EKZ Makelaars is de projectmakelaar.

Centraal in de wijk komt het gelijknamige Kreekpark: een avontuurlijk, groen park met wadi’s, slingerpaden en ontmoetingsplekken dat de hele wijk verbindt.

De verkoop van de eerste twee fases start naar verwachting in het tweede kwartaal van 2026: De Hoven fase 1: 31 koopwoningen, 4 starterswoningen, 9 eengezinswoningen en 18 bungalows.

Koopsommen vanaf 315.000 tot circa 700.000 euro v.o.n. De Hoven fase 2: 13 koopwoningen (11 starterswoningen en 2 levensloopwoningen) en 22 hofwoningen (middenhuur). Koopsommen ook vanaf 315.000 tot plusminus 700.000 euro v.o.n. De bouw start naar verwachting begin 2027, met een eerste oplevering rond eind 2028. De volledige gebiedsontwikkeling is naar verwachting afgerond in 2033.

Een drukbezochte informatieavond. Foto: aangeleverd.