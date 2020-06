Presentatie boek ‘Nooit Meer’

Aalsmeerderbrug – Sybil van Dam is bekend van haar verhalentafels en de boeken die zij met die verhalen als inhoud heeft gepubliceerd. Nu is er een nieuw boek verschenen: ‘Nooit Meer’. Het boek is een in samenwerking tussen Sybil van Dam, het Historisch Museum Haarlemmermeer en het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 verschenen bundeling van verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Nederland en in Nederlands-Indië, opgetekend tussen september 2019 en maart 2020.

Het boek bevat een verzameling indringende en persoonlijke verhalen van de deelnemers aan de verhalentafel. Mooi is de vereenzelviging die lezers zullen hebben met de emoties die de verhalen oproepen. Om een indruk te krijgen van de inhoud is een film op YouTube gepubliceerd met twee verhalen die in het boek staan, inclusief een commentaar van Sybil van Dam. De opname heeft in het Historisch Museum Haarlemmermeer plaatsgevonden.

Het plan was om dit boek op 5 mei aan het publiek te presenteren en in de verkoop te doen. Helaas gooide de COVID-19 crisis roet in het eten. Daarom is nu gekozen voor een uitreiking op dinsdag 9 juni aan alle deelnemers van de verhalentafel in het Historisch Museum in Hoofddorp. Het boek is te koop bij de auteur, Sybil van Dam, het Historisch Museum en het Crash Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45.

Foto: De deelnemers aan de Verhalentafel voor de uitbraak van het coronavirus.