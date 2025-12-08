Pratende kerstbrievenbus in eigen voortuin

Mijdrecht – Mijdrecht is een van de twaalf plekken in Nederland waar bijzondere brievenbussen staan. In de Raadhuislaan 41 heeft PostNL-bezorger Steven een sprookjesachtige kerstbrievenbus voor zijn huis.

Buurtbewoners kunnen daar tot en met vrijdag 19 december hun kerstkaarten in posten. De brievenbus wordt dagelijks geleegd, zodat alle kaarten op tijd bij familie, vrienden of kennissen aankomen. Het initiatief komt voort uit een idee van bezorgers zelf.

Glimlach

Na een interne oproep kwamen honderden enthousiaste aanmeldingen binnen. Ook die van Steven. Hij vertelt: “Normaal breng ik post bij anderen, maar nu komen mensen hun kerstgroet bij mij brengen. Elke kaart in de bus levert een glimlach op en laat zien hoeveel verbinding er ontstaat in de buurt.”

De kerstbrievenbussen zijn ontworpen in dezelfde sprookjesachtige stijl als de PostNL-decemberzegels 2025, die samen met de Efteling zijn ontwikkeld. De oranje houten brievenbus heeft het uiterlijk van een klassieke brievenbus met bovenop een afbeelding van Langnek. Bij het posten van een kaart klinkt een vrolijk geluid. Alleen kerst- en nieuwjaarskaarten met een decemberzegel kunnen worden gepost.

PostNL-bezorger Steven uit Mijdrecht bij de kerstbrievenbus. Foto: aangeleverd.