Prachtige opbrengst Lions voor Tiflo en De Binding

Aalsmeer – Lionsclub Aalsmeer Ophelia heeft deze week cheques overhandigd aan Scouting Tiflo en Stichting de Binding. Ieder ontving een bedrag van 4.265 euro. De dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia hebben in het afgelopen jaar verschillende activiteiten op touw gezet en hebben daarmee het prachtige totaalbedrag van 8.530 euro opgehaald.

De activiteiten bestonden uit een wijnactie, de verkoop van Paasbroden en de gezellige Voorjaarsmarkt een aantal weken geleden. Scouting Tiflo en Stichting de Binding organiseren beiden op een laagdrempelige manier leuke activiteiten voor de jeugd van Aalsmeer. Het geld van Lionsclub Aalsmeer Ophelia zal worden gebruikt voor de aankoop van een buitenboordmotor en het opknappen van een boot voor Scouting Tiflo en de aankoop van een springkussen/stormbaan voor Stichting de Binding.

Beide organisaties gaven aan enorm blij te zijn met dit mooie bedrag en bedankten de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia heel hartelijk! Lionsclub Aalsmeer Ophelia bedankt op haar beurt iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan de acties. “Of dit nu is door het genieten van wijn of paasbrood, het bezoeken van de voorjaarsmarkt of door sponsoring van een actie; samen hebben we dit voor elkaar gekregen”, aldus de dames van Lionsclub Ophelia.