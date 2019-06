Porsche weg na woninginbraak

Aalsmeer – Tussen vrijdag 7 en maandag 10 juni is ingebroken in een woning aan de Fuutlaan. Via de achterzijde zijn de dieven het huis ingegaan. Zowel op de bovenverdieping als op de begane grond zijn alle kasten doorzocht.

De dieven hebben de sleutel weten te vinden van de auto van de eigenaars en zijn er in de Porsche 911 turbo vandoor gegaan. De sportauto is grijs van kleur en het kenteken is 59-TB-NF.

Wie meer informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844. De vermissing werd maandag rond zeven uur in de avond ontdekt.