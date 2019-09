Poppenkast in de kinderboerderij

Aalsmeer – Zondag 6 oktober is de poppenkastvoorstelling ‘Droomster’ te zien in de stolp van kinderboerderij Boerenvreugd. De voorstelling gaat over kleine Kees en zijn opa. Kleine Kees vindt niks eng en gevaarlijk, maar zijn opa wel!

Vooral als Kees op weg is door de wolken naar de Droomster, hoog aan de hemel. Met dicht geknepen ogen loopt opa de ladder op om Kees te redden. Maar hoe hoger en hoger opa komt, hoe jonger hij zich gaat voelen. Opa vindt niets meer eng!

Hoe dat komt? Kom het meebeleven zondag bij het Poppentheater Zelen in de stolp van kinderboerderij Boerenvreugd aan de Beethovenlaan 118 in de Hornmeer.

Er worden twee voorstellingen gegeven. De eerste voorstelling is om 11.00 uur en de tweede om 15.00 uur. Beiden voorstellingen zijn gratis te bezoeken, maar varken Beer staat klaar om donaties in ontvangst te nemen.