Popartiesten op eerste kunstkast in Amstelveen

Amstelveen – Op vrijdag 27 november onthulden wethouder Herbert Raat (Kunst & Cultuur) en wethouder Floor Gordon (Economische zaken en Duurzaamheid) de allereerste kunstkast in Amstelveen. De kast staat in het Oude Dorp in de Badlaan aan de rand van het dorpsplein en is door kunstenares Lisa Stols (Lazisa) bijzonder fraai van street-art voorzien. In de Dorpsstraat staat ook nog een klein kastje. De kasten waren al jaren een doorn in het oog van Marianne Kuiper, eigenaar van vergaderlocatie Music Meeting Lounge. “Ik ergerde mij aan die lelijke grijze kasten die continu beklad werden met ordinaire teksten en zo onze entree verpestte. Ik broedde op een oplossing en kwam op het idee om de elektriciteitskasten creatief en smaakvol te laten beschilderen. Via Lex Berghuis, initiatiefnemer van het Kunstkastproject in Aalsmeer, kwam ik in contact met Lisa.”

Wereldsterren op de kast

Geheel in lijn met het thema van vergaderlocatie Music Meeting Lounge, waar ruim 450 elpees de collectie sieren en de slogan ‘Don’t you forget about me’ is, heeft Lisa de elektriciteitskasten voorzien van onvergetelijke popartiesten uit de jaren tachtig en negentig, zoals David Bowie en Prince in een vorm van street-art. Maar ook dé artiesten van nu, Martin Garrix en Adèle prijken op de dieprode en warm oranje beschilderde kasten. Niet alleen bezoekers van het Oude Dorp en de vergaderlocatie, maar ook dorpsgenoten bewonderen met veel enthousiasme de opgevrolijkte kasten. Een aanwinst voor het dorp!

Het Kunstkastproject

Er staan honderden kastjes op straat. Pas als je er op gaat letten zie je ze staan. “Lege schilderijen in de grond”, volgens Lex Berghuis. Het zijn kastjes voor elektriciteit, telefonie, openbare verlichting etc. Hij begon in 2015 met het Kunstkastproject in Aalsmeer. Dat werd al snel gesteund door de gemeente en verschillende nutsbedrijven en sponsors. In die regio zijn inmiddels meer dan 50 kasten opgefleurd.

Ook op de kast?

Van professional tot scholier, iedereen mag een kast beschilderen. Je kunt je opgeven via de website. Bewoners worden zoveel mogelijk betrokken bij de schilderingen. Zodat het echt ‘een kast van de buurt’ wordt. De gemeente Amstelveen is positief over het opstarten van een dergelijk ‘bewonersinitiatief’. Iedereen die geïnteresseerd is kan contact opnemen via de website www.kunstkast.org.

Foto: Martine Goulmy: Eerste Kunstkast in Amstelveen. Van links naar rechts: Lex Berghuis, Floor Gordon, Lisa Stols, Herbert Raat en Marianne Kuiper.