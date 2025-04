Politieactie Gasperilaan Uithoorn

Uithoorn – In Uithoorn is afgelopen weekend een politieactie geweest naar aanleiding van een incident verleden week dinsdag in Amersfoort, waarbij presentator Dennis Schouten is beschoten met een paintballgeweer. De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Enkele agenten droegen kogelwerende vesten. Een agent boorde een slot uit om de woning te betreden. Na een tijdje gingen agenten weer weg, er is niemand aangehouden.

De woning waar de politie naar binnen ging, zou de woning zijn van Malle Joepoe met een YouTube kanaal en zo’n vijftigduizend volgers die naar eigen zeggen ‘Next level undercover pranks’ uithaalt. Deze deelde afgelopen week zelf de beelden, waarin de YouTuber liet zien hoe hij Dennis Schouten belaagde met een paintballgeweer.

Nadat de instap geweest was, kwam een bewoonster van de betreffende woning naar buiten en sprak met een journalist van VLN Nieuws. De dame bevestigde, dat de instap bij haar thuis was en dat haar zoon betrokken is bij het incident met Dennis Schouten. “Ik hoop dat het ware verhaal komt”, verklaarde vrouw.

Op de vraag wat dit ware verhaal dan precies is, zei de vrouw: “Mijn zoon die heeft een YouTube-filmpje gemaakt. Hij heeft, heel dom, met een paintballgun op Dennis Schouten geschoten en die vond dat niet zo fris, terwijl die zelf ook helemaal niet zo fris is.” Dennis Schouten heeft aangifte gedaan en nu schijnt er ook een melding gedaan te zijn dat er een vuurwapen in mijn huis zou liggen en die hebben ze niet kunnen vinden.”

De moeder van Malle Joepoe was zelf vooral verontwaardigd. “Dennis Schouten heeft de boel waarschijnlijk behoorlijk opgeblazen en een hoop stampij staan maken.” De vrouw geeft zelf aan dat de politie geen wapens gevonden heeft. “De politie kwam hier met zijn tienen en hebben het hele huis doorzocht, maar niks kunnen vinden. Dus vals alarm.”

Een woordvoerder van de politie Amsterdam bevestigt dat agenten in het kader van een lopend onderzoek op de Gasperilaan aanwezig waren. Ook bevestigt de politie dat de deur geforceerd is geweest. Of de instap gerelateerd is aan de zaak rondom Dennis Schouten wilde de woordvoerder niet bevestigen noch ontkennen.

Op de foto: De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse. Foto: VLN Nieuws.