Politie zoekt getuigen van overval op supermarkt

Amstelveen – Op woensdagavond 31 mei is een supermarkt overvallen aan de Maalderij in Amstelveen (Bovenkerk). Hierbij is één medewerker lichtgewond geraakt.

Rond 21.50 uur (net voor sluitingstijd) stapt een man de winkel binnen en wacht geduldig bij de servicebalie. Als de medewerker hem helpt, pakt de man ineens een mes en bedreigt hij hiermee het personeelslid. De geschrokken medewerker opent de kassalade een de overvaller doet hieruit een greep. Dan slaat de gewapende overvaller op de vlucht. Een collega van het slachtoffer probeert hem in zijn vlucht nog tegen te houden, maar dit lukt helaas niet. Deze medewerker heeft hierbij lichte verwondingen opgelopen. De politie wordt direct gealarmeerd maar de dader wordt niet meer aangetroffen.

Signalement

De medewerkers beschrijven de overvaller als volgt: Man, rond de 20 jaar oud en ongeveer 1,75 meter lang. De man heeft een sikje en droeg een grijze hoodie, zonnebril en donkerkleurige broek. Opvallen

Getuigen gezocht

De recherche heeft deze overval in onderzoek en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien dat met deze zaak te maken kan hebben? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel dan met de politie via 0900-8844 of anoniem met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Vermeld hierbij registratienummer: 2023121071.

Foto: Inter Visual Studio / Michel van Bergen