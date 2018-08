Politie waarschuwt voor babbeltrucs aan huis

Aalsmeer – Op donderdag 16 augustus even over vier uur in de middag is via een babbeltruc geprobeerd een woning te betreden aan de Helling. Een vrouw belde aan bij de bewoners en vertelde dat zij iets met assurantiën deed en dat ze geld wilde overmaken.

De bewoners vertrouwden dit niet en hebben de vrouw weggestuurd met de boodschap dat als ze geld over wilde maken, ze maar naar de Rabobank moest gaan. De vrouw is weggelopen, maar kwam vijf minuten later weer terug en belde opnieuw aan. Ze moest heel nodig naar het toilet en vroeg of ze even mocht binnenkomen. De bewoners hebben de vrouw niet binnen gelaten.

De vrouw is hierop weggereden in een blauwe klein model auto. Het kenteken is onbekend. Het voertuig is weggereden naar de Dorpstraat, onbekend welke kant op. De vrouw heeft een Indisch uiterlijk en is 25 tot 30 jaar oud. Ze droeg een witte blouse en een grijs/bruine broek. Ze had een grote tas bij zich. Mogelijk zijn er meer inwoners die bezoek hebben gehad van deze vrouw of meer informatie hebben. Zij worden verzocht dit te melden bij de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Water controleren

Ook in Uithoorn is op donderdag 16 augustus rond kwart over één in de middag geprobeerd een woning binnen te komen middels een babbeltruc. Er werd bij een huis in de Meerwijk aangebeld door een man van ongeveer 25 jaar oud, die vroeg om een fles te vullen met water. Dit omdat Eigen Haard het water wilde controleren. Er is contact gezocht met de woningbouwvereniging, maar de medewerkers wisten van niets. Mogelijk dus oplichting of voor verkenning op pad. De man is niet binnen gelaten door de bewoners.

De politie is na de melding direct een zoektocht gestart, maar de betreffende persoon is niet meer aangetroffen. Mogelijk is bij meerdere huishoudens aangebeld door deze man. Dit melden kan bij de politie via 0900-8844. De man is ongeveer 25 jaar oud, heeft een hazenlip en zwart haar. Hij droeg een zwart shirt met een wit logo en een zwarte broek. Hij had werkschoenen aan en had een blauwe koelbox bij zich.