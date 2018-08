Politie waarschuwt voor babbeltrucs aan huis

Uithoorn – In Uithoorn is op donderdag 16 augustus rond kwart over één in de middag geprobeerd een woning binnen te komen middels een babbeltruc. Er werd bij een huis in de Meerwijk aangebeld door een man van ongeveer 25 jaar oud, die vroeg om een fles te vullen met water. Dit omdat Eigen Haard het water wilde controleren.

Er is contact gezocht met de woningbouwvereniging, maar de medewerkers wisten van niets. Mogelijk dus oplichting of voor verkenning op pad. De man is niet binnen gelaten door de bewoners.

De politie is na de melding direct een zoektocht gestart, maar de betreffende persoon is niet meer aangetroffen. Mogelijk is bij meerdere huishoudens aangebeld door deze man. Dit melden kan bij de politie via 0900-8844.

De man is ongeveer 25 jaar oud, heeft een hazenlip en zwart haar. Hij droeg een zwart shirt met een wit logo en een zwarte broek. Hij had werkschoenen aan en had een blauwe koelbox bij zich.