Politie tevreden over verloop Pramenrace

Aalsmeer – Zoals ieder jaar was er ook zaterdag 9 september extra controle door de politie en handhaving op de Ringvaart en de Westeinderplassen tijdens de Pramenrace. Her en der was het al aangekondigd, er komen alcoholcontroles! Dat de feestvierders een drankje doen is prima, maar de schipper (de man of de vrouw bij de Penta) dient nuchter te zijn. Het is tot slot zijn of haar verantwoording om alle passagiers veilig over het water te varen.

De politie heeft een heel groot aantal schippers laten blazen en er blijkt gehoor gegeven te zijn aan de oproep aan de captains om het hoofd (alcohol) koel te houden. Slechts 1 schipper had teveel alcoholische drankjes genuttigd en heeft een proces-verbaal gekregen. Alle andere pramenracers hebben zich goed gedragen, geen bekeuringen voor alle feestgangers. Wel voor kijkers op het water.

Er zijn boetes uitgeschreven voor te snel varen, geen vaarbewijs kunnen tonen en geen reddingsvest aanwezig op een speedboat. Ook zijn drie jongeren van het water gestuurd omdat zij met een boot vaarden met teveel pk’s op de buitenboordmotor.

De politie, handhaving en de gemeente zijn tevreden en geven aan genoten te hebben van alle gekkigheid op het water. Allen kijken al uit naar de Pramenrace 2018. Wie niet?!

Foto: www.kicksfotos.nl. Feest tijdens de 32ste Pramenrace.