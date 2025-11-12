Politie ontdekt grote partij illegaal vuurwerk in Amstelhoek

Amstelhoek/Mijdrecht – De politie heeft verleden week een flinke vangst gedaan: in een woning in Amstelhoek werd ruim 100 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Het gaat om een gevaarlijke hoeveelheid die direct in beslag is genomen.

Het is niet de eerste keer dat de regio wordt opgeschrikt door dergelijke vondsten. Eerder trof de politie al 80 kilo vuurwerk aan in een schuur bij een woning in Wilnis. In Mijdrecht werden bovendien 22 zogenoemde ‘shells’ – mortierbommen die bij ontploffing enorme schade kunnen veroorzaken – uit een woning gehaald.

Dwangsommen volgen

De gemeente laat het er niet bij zitten. Huiseigenaren die betrokken zijn bij deze opslag hebben dwangsommen opgelegd gekregen van 2.500 tot 5.000 euro. Ook de bewoner van het pand in Amstelhoek kan nog een forse boete verwachten. Volgens de gemeente is het opslaan en verhandelen van illegaal vuurwerk levensgevaarlijk: het ontploffingsgevaar is groot en de risico’s voor de omgeving zijn niet te onderschatten. Bovendien wordt deze handel vaak gelinkt aan criminaliteit.

Melden helpt

Een politiewoordvoerder laat weten: “Een vermoeden van illegaal vuurwerk in de gemeente? Bel de politie via 0900 – 8844 of meld anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). In een noodsituatie geldt altijd: bel 112.”

Op de foto: De politie heeft verleden week een flinke vangst gedaan: in een woning in Amstelhoek werd ruim 100 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. Foto: Politie.nl.