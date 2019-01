Kudelstaart – Op maandag 21 januari was Michel Klein, lid van de Provinciale Staten voor de Christen Unie, te gast in groep 7 en 8 van basisschool De Graankorrel in Kudelstaart.

De leerlingen interviewden hem over zijn werk in de politiek. Hij ging met de leerlingen in gesprek over provinciale thema’s.

Er waren veel goede vragen en ideeën over onder andere de natuur, windmolens, verouderde kassen, wolven en herten!