Polderfeest in De Kwakel￼

Woensdag 2 t/m zondag 6 augustus is het weer feest in De Kwakel. Op het evenementenlaan is het 5 dagen feest met dit jaar een bijzonder feestelijk tintje, want Feestcomité De Kwakel viert haar 75-jarig bestaan! En daar zijn we trots op. Dat we al 75 jaar met z’n allen zulke mooie feesten weten te organiseren.

Woensdag 2 augustus: Polderfood – Giddy up and Eat!

Dit jaar hebben we een nieuwe partner gevonden voor de catering op polderfood. De Smokemasters uit het Westen zullen de heerlijkste country gerechten bereiden op hun kingsize smokers. De beentjes kunnen van de vloer met de Royal Hillbilly club. Deze outlaws overgieten hits met een flinke saus hillbilly country en honky tonk! Ook mechanische stier Bulletje is van de partij, en we zullen zien wie het langste de nukken van Bulletje weet te trotseren en zich de beste cowboy en cowgirl van de Kwakelse prairie mag noemen. De voorverkoop voor deze avond is inmiddels gesloten. Op woensdagavond zijn nog een beperkt aantal kaarten bij de ingang te koop. Aanvang van dit Country Food spektakel is om 17.00 uur.

Donderdag 3 augustus: De 35e Kooyman Polderloop

Dit jaar gaat alweer de 35e editie van de Polderloop van start. De organisatie van dit hardloopevenement is al jaren in de gezamenlijke handen van de Atletiek Klub Uithoorn (AKU) en het Feestcomité De Kwakel. Nieuw is dat dit jaar de 1 km. kidsrun onderverdeeld is in twee leeftijdsgroepen: De kinderen t/m 8 jaar starten om 18.45 uur, en de oudere kinderen een kwartiertje later

Inschrijven en afhalen startnummers:

Vooraf inschrijven kan via www.feestcomitedekwakel.nl en www.inschrijven.nl. Vanaf 17.45 uur kunnen de startnummer worden afgehaald in de feesttent en is het mogelijk om nog in te schrijven als je dat nog niet via de voor-inschrijving hebt gedaan. Kinderen die meedoen met de kidsrun van 1 km. dienen een half uur voor de start een startnummer te hebben opgehaald, zodat we de gegevens op tijd kunnen verwerken.

De Teambattle

Naast de individuele deelname aan de Kooyman Polderloop is het mogelijk om als lid van een team bij de afstand van 10 km deel te nemen aan de zgn. ‘Teambattle’, waarbij de tijden van de 4 snelste lopers van een team bij elkaar worden opgeteld . De inschrijving voor de Teambattle is inmiddels gesloten. Individueel inschrijven is zeker nog mogelijk. Na jaren van tropische temperaturen is dit jaar een ideale hardloop temperatuur voorspeld, dus niets houdt je tegen om de snelle schoenen aan te trekken. Na de Polderloop kunnen de beentjes nog even lekker ontspannen dansen in de tent op de muziek van DJ Danza.

Vrijdagmiddag 4 augustus: De Magische Kast

Aanvang 13.00 uur, gratis en voor alle kinderen t/m 12 jaar! De magische kast zit al 100 jaar op slot, wie krijgt ‘m open? Huub heeft een oude kast op de kop weten te tikken op marktplaatse. Gratis af te halen, wat een topdeal! Maar de kast heeft iets geks; hij zit op slot met een grote ketting en de sleutel is kwijt… Lukt het Huub om samen met het publiek de magische kast open te krijgen? Met deze voorstelling werd Huub Cooijmans in 2021 Nederlands kampioen goochelen voor kinderen. De show zit boordevol magische trucs, grappige twists, jongleerkunsten en verrassende effecten. Toegang is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Kom gewoon gezellig langs! Kinderen hoeven niets mee te nemen ze krijgen limonade en wat lekkers in de pauze. Vrijdagavond 4 augustus: Glamrocks, Rene Karst en DJ Danza. Toegang vanaf 14 jaar.

Glamrocks

Oude tijden herleven met the Glamrocks. Een flamboyante band die ons terugbrengt naar de early 70’s. Met muziek van o.a. The Sweet, Mud, David Bowie, Alice Cooper en Slade brengen zijn de muziek van de beginjaren van het Polderfeest weer in de tent.

Rene Karst

Na de Glamrocks gaan we weer terug naar het heden met Rene Karst. Zijn hits als “Atje voor de Sfeer”, “Liever te dik in de kist” en “Dat interesseert me echt geen ene reet” zullen de meeste Kwakelaars wel bekend in de oren klinken.

DJ Danza

Het hele polderfeest weekend zal DJ Danza achter de draaitafel staan. Of het nu gaat om Guilty Pleasures van vroeger of de hardste party bangers van dit moment; DJ Danza draait ze allemaal.

Zaterdagmiddag 6 augustus: Zeskamp en Ome Co

Veruit het meest populaire onderdeel van het Polderfeest is de zeskamp. Het maximale aantal van 62 teams was binnen mum van tijd ingeschreven, dus als je nog niet ingeschreven hebt, dan kun je maar n ding doen; komen kijken, de tactiek afkijken en volgend jaar startklaar zitten als de inschrijving open gaat. Maar ook als je niet meedoet is dit een oergezellige middag. Meebeleven is bijna net zo mooi als winnen! De teams gaan op het veld met elkaar de strijd aan op o.a. zeephelling, de buikglijbaan en het rode draadspel. Na de zeskamp zal in de tent weer een feestje worden gevierd, en na het overweldigende succes van vorig jaar kan de Kwakelse formatie van Ome Co natuurlijk niet ontbreken. Zaterdagavond 5 augustus: Wunderbare Tiroler Abend. Toegang vanaf 14 jaar

Zondag 6 augustus Familiedag

Op zondagmiddag staat het evenemententerrein weer vol met kinderattracties. Het wereldberoemde goudzoek-spel en het eendjes vangen van het Feestcomité staan uiteraard weer opgesteld, maar ook vele andere attracties, zoals bungee trampolines, een lasergame arena, pony rijden, een klimwand, schminken, heel veel springkussens en een stormbaan! Na de opening door de ballonnenkunstenaar gaat de kinderbar open. De kinderbar is de hele zondagmiddag geopend.

Knutselhoek en zandbak

In de tent in de kinderhoek kan er volop geknutseld worden. Dus wil je even een rustmomentje, dan ben je welkom in onze knutselhoek in de feesttent. Voor de allerkleinsten onder ons is er een heerlijke zandbak in de tent. Terwijl de vaders en moeders rustig genieten van een glaasje fris of iets anders, kan het grut heerlijk in de zandbak vertoeven…. maar: houd zelf uw kinderen in de gaten, want er is geen toezicht in de zandbak!

Strijkijzer zwaaien

Gooien met een strijkijzer is meestal geen goed idee, niet goed voor het strijkijzer en zeker niet goed voor de omgeving. Nu kan dat in ieder geval wel veilig gebeuren. Een extra zwaar strijkijzer zit met wieltjes vast aan een soort achtbaan. Aan jou de taak om met een flinke zwieper het gewicht zo ver mogelijk over de achtbaan zien te krijgen. Deze nostalgische attractie heeft in het verleden al vaker op het polderfeest gestaan en is een mooie beproeving om de krachten te meten en de spierbundels te testen.

Dutch Juggler

Deze middag zal ook de Dutch Juggler zijn ronde over het terrein doen. De Dutch Juggler is veelzijdig en kan met bijna alles jongleren. Heeft u een leuke jongleer uitdaging voor hem?

The Cool Brass Collective

Deze middag struint de Cool Brass Collective over het veld. Deze nieuwste en leukste brass samenstelling van Nederland speelt van alles; van pop tot rock, van hiphop tot funk. En alles in hun eigen stijl.

Ammar vanaf 16.30 uur!

Volkszanger Ammar is een unieke verschijning. Deze Deventenaar met Turkse roots groeide op in een volkswijk waar muziek van artiesten als Django Wagner, André Hazes en Jannes niet weg te denken waren. Ammar genoot van de emotie en de passie in de nummers en begon zelf te zingen. Met o.a. zijn hits “Terug naar vroeger” en “Turk van de Kroeg” zal hij het 46e polderfeest met een feestje afsluiten. Met zijn hit “De Allerlaatste” is er geen toepasselijkere afsluiting van te bedenken. Om 18.00 uur is het 46e Polderfeest in De Kwakel ten einde