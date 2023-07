Polderfeest De Kwakel gaat van start met Polderfood Country Style

De Kwakel – Op woensdag 2 augustus is de start van het Polderfeest in De Kwakel. Op de locatie aan de Evenementenlaan is het feest voor jong en oud van woensdag 2 t/m zondag 6 augustus. Inwoners van De Kwakel hebben de glossy magazine van het Feestcomité al op de deurmat mogen ontvangen. Het complete programma is terug te vinden op de website www.feestcomitedekwakel.nl en volgende week zal het complete programma ook worden gepresenteerd in de Meerbode. Deze week alvast de informatie over het Polderfood festival dat traditiegetrouw de aftrap is van het vijfdaagse polderfeest in De Kwakel.

Polderfood is dit jaar in Country Style. Een echte cowboy heeft een gezonde eetlust en daar draaien de Smokemasters uit het Westland hun handen niet voor om. Zij zullen op hun kingsize smokers en grills het lekkerste country food bereiden. Natuurlijk heerlijke smokedbeef burgers (ook vega), maar ook grilled chicken en pulled pork sandwiches, crunchy frites, Japanese fried chicken, ceasar salade, gegrilde groenten, maiskolf en burrata.

Country gevoel

Om het Country gevoel nog extra op te zwepen is ook de Royal Hillbilly Club van de partij. Deze vrijgevochten outlaws komen met maar één doel en dat is om de boel flink op z’n kop te zetten. Hits van alle soorten, maten en genres vliegen je om de oren, kruidig gemarineerd met een flinke saus Hillbilly country en honky-tonk. ‘The Royal Hillbilly Club’ overgiet hits van alle soorten en maten met een flinke lading Hillbilly bluegrass en country. Van Bon Jovi tot Britney Spears en van Radiohead tot Motörhead.

En natuurlijk gaan we de skills van de cowboys en cowgirls van de Kwakelse prairie testen. Wie weet het langste onze mechanische stier Bulletje te bedwingen? Er zijn aparte prijzen voor de jeugdcategorie tot 12 jaar en van 13 t/m 16 jaar.

De Kwakelse prairie op de Evenementenlaan in De Kwakel is geopend vanaf 17.00 uur.

Kaartjes voor dit Country food festival op de Kwakelse prairie zijn tot en met vrijdag 28 juli online te verkrijgen via onze website www.feestcomitedekwakel.nl