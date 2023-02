Pokerkampioenschap van Aalsmeer in The Beach

Aalsmeer – Vrijdag 17 maart kunnen alle liefhebbers van het kaartspel poker zich melden in The Beach. Daar gaat namelijk het Pokerkampioenschap van Aalsmeer plaatsvinden. Deze voorronde van het ONK Poker is bedoeld om op een laagdrempelige manier kennis te maken met het spel en een gezellige en veilige omgeving te bieden voor recreatieve pokerspelers.

“Niet voor geld, maar voor de gezelligheid”

Veel mensen denken dat poker om geld gespeeld moet worden, maar oprichters van het ONK Poker en zwagers Mathijs Jonkers en Evert-Jan van IJzendoorn denken daar heel anders over. “Poker kun je net als veel andere spellen binnen een paar minuten leren en er beter in worden door veel te oefenen”, vertelt Jonkers. “Het voelt voor de duizenden deelnemers die ieder jaar aan het ONK Poker meedoen dan ook echt als het bedrijven van sport en daar halen ze ontzettend veel plezier uit. Is het dan nodig om voor geldprijzen te spelen? Wij denken van niet. Er staan iedere zaterdag 100.000 mensen voor de lol op een voetbalveld en die spelen ook alleen om de titel.”

Het feit dat poker ook een kanselement bevat, maakt het spel volgens de organisatoren alleen maar leuker. “Dat betekent dat iemand die voor het eerst meedoet met een beetje geluk ook kan winnen. Iets wat bij een sport zoals schaken of voetballen vrijwel onmogelijk is. Dit maakt het nog laagdrempeliger om eens kennis te komen maken met het spel, omdat je zelfs als nieuwe speler zomaar eens zou kunnen winnen!”

Wat kun je dan winnen?

De winnaar van de voorronde ontvangt een bokaal en mag een jaar lang de titel ‘Pokerkampioen van Aalsmeer’ dragen. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale van het ONK Poker. De winnaar wordt de nieuwe ‘Pokerkampioen van Nederland’ en laat daarmee naar schatting ruim 30.000 deelnemers achter zich.

Ook in de finale valt er enkel een grote trofee te winnen. De winnaar van vorig jaar is echter wel (samen met twee andere finalisten) benaderd voor een sponsordeal, waardoor ze in 2023 als echte pro’s mogen gaan pokeren in Las Vegas!

Laagdrempelig toernooi.

Iedereen die mee wil doen kan zich via de website https://www.onkpoker.nl/ inschrijven. Deelname kost 13,50 euro bij online aanmelding. Het Pokerkampioenschap van Aalsmeer begint om 19.30 uur. Adres: Oosteinderweg 247a.

Foto: Vincent Vos, pokerkampioen van Nederland 2021/2022.