Poging inbraak woning Drie Kolommenplein

Aalsmeer – Op donderdag 5 augustus omstreeks 12.00 uur ‘s middags is geprobeerd in te breken in een woning aan het Drie Kolommenplein. De daders hebben getracht het slot van de voordeur uit te boren. Vermoedelijk zijn ze gestoord tijdens deze klus, want toegang tot het huis is niet verkregen. Bij de woning zijn twee mannen gezien.

Getuigen gezocht

De politie hoopt op meer informatie van inwoners. Heeft u een tip die kan helpen deze zaak op te lossen? Neem dan contact op via het tipformulier op politie.nl of bel 0900-8844. Zaaknummer is: 2021159660.