Poffertjes bij ‘De Leeuw’ op nationale molendag

Aalsmeer – Ook dit jaar zijn er natuurlijk weer de nationale molendagen en wel aanstaande zaterdag 13 en zondag 14 mei. Korenmolen ‘De Leeuw’ op het Molenplein in het Centrum doet mee aan dit evenement om molens in de schijnwerper te zetten, maar is uitsluitend op zaterdag 13 mei geopend. Deze dag hebben alle bezoekers gratis toegang tot de molen.

Deze zaterdag vinden ook de Geraniummarkt en braderie plaats op respectievelijk het Raadhuisplein en in de Zijdstraat. Korenmolen ‘De Leeuw’ maakt de nationale molendag daarom extra feestelijk en serveert de hele dag overheerlijke poffertjes, gemaakt van eigen gemalen meel.