Poeloversteek op 1e dag Westeinder Water Week

Aalsmeer – De legendarische zes kilometer lange zwemtocht van Leimuiden naar Aalsmeer (Poeloversteek) gaat dit jaar plaatsvinden op woensdagavond 26 juni, op de eerste dag van de Westeinder Water Week. De start is om 19.00 uur bij jachthaven Kempers Watersport in Leimuiden en de groep zwemt langs de uitgelegde boeien – langs de recreatie eilanden tussen de Grote en Kleine Poel – richting de watertoren en de finish op het surfstrand. Ook is er weer een halve afstand, de 3 kilometer. Deze deelnemers worden met een boot van de organisatie vanaf de jachthaven in Leimuiden naar het 3 kilometer startpunt gebracht om vanaf daar hun tocht te starten en richting het surfstrand te zwemmen.

De deelnemers die nog niet toe zijn aan de langere afstanden kunnen deelnemen aan de 750 en de 1500 meter. Deze prestatietochten worden vanaf recreatie-eiland Vrouwentroost georganiseerd voor jong en oudere zwemmers.

Boten en kano’s

Alle deelnemers zwemmen verplicht met een oranje ‘veiligheids zwemboei’ en een fel gekleurde en genummerde badmuts op, zodat zij voor zowel organisatie als ook de recreatievaart goed te zien zijn. Het is voor de deelnemers aan te raden om met wetsuit te zwemmen als de watertemperatuur nog te koud is voor de anderhalf à tweeënhalf uur dat de zwemmers in het water liggen. Voor de veiligheid van de zwemmers op de 6 en 3 kilometer zullen er rechts van de zwemroute boten meevaren en aan de linkerkant van de zwemmers zullen leden van kanovereniging Michiel de Ruyter uit Uithoorn de veiligheid van de deelnemers in de gaten houden. De deelnemers, die in Leimuiden starten, worden vanaf het surfstrand met een touringcar naar het startpunt gebracht.

Dubbele oversteek

Eén lid van Oceanus gaat een dubbele oversteek zwemmen. Margreet van der Pol is in training voor de IJsselmeer oversteek van 22 kilometer lengte. Zij zal om 16.45 vanaf het surfstrand zwemmend vertrekken naar Leimuiden, daar keren en dezelfde route weer terug zwemmen. Dan heeft zij er een training van 12.5 kilometer opzitten als zij weer terug is op het surfstrand.

Vanaf 20.00 uur zullen er zwemmers finishen van de korte afstanden en afhankelijk van de wind zullen vlak voor 20.30 de eerste zwemmers van de lange afstanden hun voeten op het surfstrand zetten.

Inschrijven

De inschrijving is nog niet gesloten en er zijn nog een tiental plekken over, dus oud Oceanuszwemmers / triatleten en leden van andere regionale zwem- en triathlon-verenigingen kunnen nog inschrijven tot het startveld vol is.

Aanmelden kan door middel van het invullen van het inschrijfformulier op https://www.oceanusaalsmeer.nl/triathlon/poeloversteek-2019 en te sturen naar poeloversteek@gmail.com

Inschrijven en betalen kan tot 9 juni, maar wacht niet tot het laatste moment in verband met het maximaal aantal deelnemers. Dat is voor 6 kilometer 60 starters, voor 3 kilometer 30 starters en voor 1500 en 750 meter afstanden 50 starters. Vol is vol en de inschrijving is geregistreerd als de betaling is ontvangen. De definitieve informatie voor de 6 en 3 kilometer ontvangt iedere deelnemer een week voor het evenement, maar veel staat al op de website: www.oceanusaalsmeer.nl.

De organisatie neemt maatregelen om een veilige en sportief evenement te organiseren. Hierbij kan de wedstrijdleider de beslissing nemen om eventueel de tocht aan te passen vanwege bijvoorbeeld weersomstandigheden. In al die jaren is dat nog niet nodig geweest, dus kom de start van de Westeinder Water Week en de finish van de Poeloversteek beleven op woensdagavond 26 juni op het Surfeiland aan de Kudelstaartseweg!