Plannen voor Zandeiland 4 roepen vragen op: ‘Straks luxe pleisterplaats?’

Vinkeveen – Gemeente De Ronde Venen organiseert maandag 24 november samen met erfgoedontwikkelaar COUP een inloopbijeenkomst over de toekomst van zandeiland 4 en de Klinkhamer-locatie. De bijeenkomst vindt plaats bij Watersportvereniging Vinkeveen Abcoude (Baambrugse Zuwe 143F) en is vrij toegankelijk tussen 19.00 en 20.30 uur. Op tafel liggen een perspectievenschets, een indicatieve plankaart en een haalbaarheidsstudie voor verplaatsing van het gemeentelijke monument De Plashoeve naar zandeiland 4.

Zandeiland 4 is een geliefde plek voor recreatie en watersport. De gemeente wil deze functies versterken en onderzoekt of de Klinkhamerlocatie hieraan kan bijdragen. Maar niet iedereen is gerust op de plannen. Omwonenden vragen zich af waarom De Plashoeve überhaupt moest verhuizen. Is renovatie en herplaatsing op de huidige plek onderzocht? En als het monument verhuist, blijft de historische waarde dan behouden of krijgen we een replica?

Ook de financiële kant roept vragen op. Eén van de kritische Zuwe-bewoners: “Wat kost dit project en wie betaalt? Komt de rekening bij de gemeente – en dus bij de inwoners – of dragen private partijen bij? Daarnaast leeft bij veel Vinkeveners die ik heb gesproken zorg over de impact op natuur en waterbeheer. Zandeiland 4 is een kwetsbaar gebied. Zijn ecologische effecten wel goed onderzocht?” Meer recreatie en andere mogelijk commerciële invulling van Zand-eiland betekent volgens hem nóg meer verkeer. “Hoe wordt de druk op de Baambrugse Zuwe opgevangen? Het is nu al file in de zomer. En dan het sluipverkeer om de N201 te ontlopen het hele jaar door. En wat gebeurt er met de huidige gebruikers, bijvoorbeeld de duikverenigingen, van Zandeiland 4? Moeten zij straks plaatsmaken voor commerciële exploitatie? Omwonenden vrezen dat het eiland zijn publieke karakter verliest en verandert in een luxe enclave voor een selecte groep.”

Ook de Klinkhamerlocatie roept volgens de bewoner vragen op. “Komt daar bebouwing, horeca of extra parkeerplaatsen? Dat kan enorme impact hebben op het landschap en de leefbaarheid. En hoe transparant is het proces? Worden inspraakreacties echt verwerkt of ligt alles al vast?”

De gemeente benadrukt dat alle reacties zorgvuldig worden gewogen. Na de bijeenkomst worden aparte ruimtelijke kaders opgesteld en werkt COUP het haalbaarheidsonderzoek en de vergunningaanvraag verder uit.

Op de foto: De perspectievenschets en indicatieve plankaart gaan over het rood omlijnde gebied. Foto: aangeleverd.