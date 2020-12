Pimp je werkplek op met bloemen

Amstelland – Werk je veel thuis? Dan is de gezelligheid van collega’s een gemis. Maak het daarom op een andere manier gezellig: koop een bos bloemen voor op je werktafel of bureau.

Effecten

Naast dat bloemen leuk zijn, is het bewezen dat mensen die zich omringen met bloemen, zich opgewekter voelen, minder gestrest zijn en zich beter kunnen ontspannen. Volgens onderzoek hebben bloemen namelijk direct effect op je geluksgevoel. Ze maken je niet alleen vrolijk, ze zorgen ook voor een laagdrempelig effect op de communicatie en werkbeleving.

Tulpen

Genoeg redenen dus om bloemen op je werkplek te zetten. Maar welke? Nu het tulpenseizoen in volle gang is, zijn deze bloemen perfect om jezelf mee te verwennen. Ze zijn kleurrijk, artistiek en stralen een Nederlandse signatuur uit. Genieten! Snijd de stelen schuin af en zet ze in ruim water, want het zijn dorstige bloemen. Veel werkplezier! Kijk voor meer informatie over bolbloemen op www.ilsysays.com.