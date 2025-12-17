Pieter Kroon lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA DRV

De Ronde Venen – Pieter Kroon is gekozen als lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA De Ronde Venen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. De leden van GroenLinks-PvdA namen dit besluit op dinsdag 9 december tijdens de ledenvergadering in De Boei in Vinkeveen. Tijdens deze bijeenkomst stemden de leden ook in met het verkiezingsprogramma en de volledige kandidatenlijst. Op de lijst staan 26 kandidaten: een volgens de partij sterke combinatie van jong talent en ervaren mensen.

Lijsttrekker Pieter Kroon: “Ik ben trots dat ik de lijst van GroenLinks-PvdA mag aanvoeren bij de komende verkiezingen. We hebben een sterke en diverse kandidatenlijst en een duidelijk programma. We kiezen voor meer betaalbare woningen, een aanpak van de energietransitie die echt werkt en het behoud van belangrijke voorzieningen. We hebben mooie plannen om De Ronde Venen socialer en groener te maken.”

Ervaring en nieuw talent

De kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bestaat uit een mix van ervaren en nieuwe gezichten. Lijsttrekker Pieter Kroon (36) is nu fractie-voorzitter van GroenLinks-PvdA in de gemeenteraad. Daarnaast werkt hij als politiek adviseur. Met zijn ervaring en brede kennis zet hij zich al jaren in voor een eerlijke en groene gemeente. Op plek 2 staat Wendy de Waal (46). Zij werkt al lange tijd bij gemeenten in het sociaal domein, met speciale aandacht voor jeugd. Plek 3 is voor Joey de Mol (36). Joey werkt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hij wil zich inzetten om het dagelijks leven van mensen te verbeteren. Op plek 4 staat Job Divendal (20). Job studeert politicologie en is actief als vrij-williger bij de brandweer en bij de scouting. Plek 5 wordt ingenomen door Peter Goudkamp (60). Peter werkt als fondsenwerver voor organisaties die zich inzetten voor een eerlijkere samenleving.

De volledige kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma zijn binnenkort te vinden op derondevenen.groenlinkspvda.nl.

Op de foto: De kandidatenlijst van GroenLinks-PvdA bestaat uit een mix van ervaren en nieuwe gezichten. Foto: aangeleverd.