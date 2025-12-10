Pietenchallenge diplomazwemmers De Amstel

Mijdrecht – Inmiddels zijn Sinterklaas en zijn Pieten alweer in Spanje aangeland, maar toen ze nog in Nederland waren hebben de diplomazwemmers van De Amstel in het Veenweideband in Mijdrecht laten zien dat ze heel goede pieten kunnen zijn. De zwemmers hebben een heuse Pietenchallenge gedaan.

Hiervoor hebben ze laten zien dat ze net zoveel evenwicht hebben als de pieten door over een lange mat in het zwembad te lopen. Ook moesten ze chocoladeletters droog naar de overkant van het zwembad vervoeren en de gezonken cadeautjes opduiken van de bodem. Daarnaast hebben de zwemmers laten zien, dat ze zonder moeite van de duikplank afkunnen springen, zoals pieten soms van het dak af moeten springen.

Ten slotte moesten de zwemmers proberen om zoveel mogelijk water in een ton met gaten te houden door alle gaten dicht te maken met hun handen, voeten en soms zelfs met hun hoofd, want stel dat er een lek is in de Pakjesboot, dan moeten de pieten dit wel kunnen oplossen. De zwemmers zijn allemaal geslaagd voor de Pietenchallenge en konden na afloop genieten van kruidnoten. Wil je ook zwemmen bij ZPV De Amstel, kijk dan op www.zpv-de-amstel.nl.

Op de foto: Pietenchallenge in het Veenweidebad. Foto: aangeleverd.