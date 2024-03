Pianoduo Beth&Flo laat de vleugel klinken als een orkest￼

Uithoorn – In 2018 had het duo Beth&Flo in de zondagmiddagserie van de Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn (SCAU) indruk gemaakt met briljant pianospel. Dat was nog in de Thamerkerk. Zondag speelden Beth&Flo (Elsbeth Remijn en Claudette Verhulst) in de Schutse weer voor het SCAU-publiek. Ook nu omlijstten zij hun sprankelend pianospel met een speelse gesproken presentatie.

“Ensuite” was de titel van het programma. Het Parijse café “Le boeuf sur le toit” was in het begin van de twintigste eeuw een geliefde ontmoetingsplaats voor schrijvers, componisten en andere kunstenaars. Uit het repertoire van die componisten hadden de pianistes stukken voor vierhandig spel gekozen, met als vlotte opening “Scaramouche” van Darius Milhaud. Herkenbare songs van George Gershwin kwamen in de pianoversie voorbij. Ook Gershwin bezocht dat kunstenaarscafé, als “An American in Paris”. Het duo presenteerde ook eigen liedjes op geestige teksten en werk van de Britse componist Oliver Davis, een componerende bewonderaar van het duo. Bekend was vervolgens een Hongaars dans van Johannes Brahms, als opmaat voor een cabareteske rondgang langs fragmentjes uit stukken van andere klassieke componisten.

Robuust

De vleugel klonk robuust als een symfonieorkest toen Beth&Flo “De Moldau” van Bedrich Smetana speelden in de knappe vierhandige pianoversie die de componist zelf had gemaakt.

Dat werd het muzikaal en technisch meesterlijk uitgevoerde sluitstuk van dit succesvolle middagconcert. Toegift was “The Aftermath”, een fel en virtuoos, zittend, staand en met veel beweging achter de toetsen uitgevoerd stuk van de Nederlandse componist Ruben Naeff. In 2018 speelden de pianistes dit werk bij de SCAU als openingsstuk. Zo was na zes jaar de cirkel weer rond.

Op zondag 21 april verzorgen sopraan Clara de Vries, klarinettiste Hanka Clout en pianist Steven Faber een gevarieerd programma met liederen en instrumentale werken van onder andere Franz Schubert, Clara Schumann en Alma Mahler. Zie voor nadere informatie de website van de SCAU, www.scau.nl.