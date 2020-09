Philip Kroonenberg ‘on tour’ in Duycker

Hoofddorp – Op vrijdag 27 november om 20.00 uur speelt Philip Kroonenberg een intiem en persoonlijk repertoire in poppodium Duycker. De ‘Rootsy’ Americana-veteraan is ‘on tour’ in Nederland met zijn nieuwste album ‘Some More Time’. Het meest persoonlijke albums dat Kroonenberg ooit maakte.

De teksten kwamen tot stand in wachtkamers van ziekenhuizen, waar hij wachtte terwijl zijn vrouw werd behandeld voor een ernstige ziekte. Voor wie een beetje aandachtig luistert, is de hele geschiedenis rond die ziekte te volgen in de teksten, die vrij letterlijk zijn.

De muziek is nergens opdringend en laat veel ruimte om de woorden tot je te kunnen nemen. Meer informatie en tickets zijn verkrijgbaar via www.duycker.nl.