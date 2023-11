Pepernotenpieten op Amstelplein

Uithoorn – Twee enthousiaste Pieten zetten zaterdag de boel op stelten in Winkelcentrum Amstelplein. Met een gezellig muziekje op liepen ze swingend tussen het winkelende publiek op zoek naar kinderen om hen te verwennen met pepernoten, taaitaai en schuimpjes. Ze mochten geen pepernoten rondstrooien, maar de kinderen hielden graag hun beide handjes op voor de lekkernijen.

De Pieten grapten met de kinderen over het Kruidnotenvat. “Nee, dat heet het Kruidvat”, hield een meisje vol. Als een kindje verlegen was, zakten ze door hun knieën om op gelijke hoogte te komen. En ze lieten zich gewillig fotograferen door trotse ouders of verzorgers. Eén van de Pieten tilde de driejarige Meggy op voor een lief plaatje en ook de zevenjarige Livia poseerde graag met de vrolijke Pieten.

Onvermoeibaar zorgden het Swingend Pieten Verrassingsteam voor veel gezelligheid en blije kindergezichten tijdens het winkelen op het Amstelplein.