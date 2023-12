Pasgeboren Rondeveense baby’s ontvangen welkomstcadeau

De Ronde Venen – Gemeente De Ronde Venen geeft een nieuw cadeau aan ouders van wie hun baby geboren is in De Ronde Venen. De ouders ontvangen een map waarin ze alle belangrijke documenten voor hun kind in kunnen bewaren. Ook krijgen ze een paar echte De Ronde Venen-sokjes voor hun pasgeboren baby.

De map bevat onder andere een kopie van het geboortebewijs, een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) met het unieke Burgerservicenummer en een folder van het Ministerie van Volksgezondheid. De ouders kunnen de map ook gebruiken om andere documenten voor het kind in te bewaren, zoals (zwem)diploma’s of rapporten.

Hoe ontvangen de ouders het cadeau?

De ouders ontvangen het cadeau als ze hun kind aangeven bij de burgerlijke stand. Dit doen veel ouders tegenwoordig via de website van de gemeente. Ouders krijgen na de aangifte de map en de sokjes per post opgestuurd. De sokjes zijn gemaakt van organisch katoen en hebben de kleuren en het logo van de gemeente.

Waarom geeft de gemeente dit cadeau?

De gemeente wil met dit cadeau laten zien dat ze blij is met elke nieuwe inwoner. Wethouder Maarten van der Greft (Dienstverlening), zegt hierover: “We vinden het belangrijk dat elk kind zich welkom en thuis voelt in onze gemeente. Met dit cadeau willen we de ouders een handje helpen bij het regelen van de praktische zaken voor hun kind. Dit cadeau past bij ons coalitie-akkoord ‘In het hart’, waarin we aandacht hebben voor de verbinding met onze inwoners.”