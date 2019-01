Partijtje schaken bij SC Westeinder

Kudelstaart – Op donderdagavond tussen Kerst en de jaarwisseling hebben enkele schakers in café ‘op de Hoek’ in Kudelstaart, een ‘micro’ blitz-toernooi georganiseerd. “Schaken blijft een leuk gezelschapsspel; het is meer dan houten stukken verschuiven”, aldus de leden van SC Westeinder.

Mocht u/jij in 2019 een nieuwe uitdaging aan willen gaan, kom dan gewoon een keertje langs. SC Westeinder schaakt elke donderdag vanaf 20.00 uur in het Dorpshuis te Kudelstaart.

Het is altijd mogelijk om een partijtje tegen een schaker van vergelijkbare sterkte te spelen en om na afloop de laatste ‘nieuwtjes’ aan de bar van het Dorpshuis te bespreken.

Of bezoek: www.schaakclubwesteinder.nl, waar meer over de Schaakclub vermeld staat.